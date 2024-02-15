Четверть месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице, по данным базовой метеостанции ВДНХ, за 15 февраля выпало 11 миллиметров осадков, что составляет ровно четверть от месячной февральской нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Суточный рекорд сегодняшнего дня, который составляет 15,2 миллиметра (1990 год), устоял, однако его обновления никто не ожидал", – указано в сообщении.

По его информации, на других метеостанциях города выпало еще больше снега: в Тушине и на Балчуге – 13 миллиметров, в МГУ – 16 миллиметров, однако рекорды фиксируются по сведениям метеостанции ВДНХ.

Он отметил, что в подмосковном Можайске выпало 12 миллиметров снега, что повторило суточный рекорд 1990 года, но больше всего осадков зафиксировано в Долгопрудном – 14 миллиметров.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Москвы будут круглосуточно чистить от снега городские территории. Для этих целей задействовано необходимое количество людей и техники, дополнительно привлечены специалисты инженерных компаний.

До этого заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сказал, что для ликвидации последствий снегопада в Москве привлекли свыше 165 тысяч человек и 14,5 тысячи единиц техники.

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