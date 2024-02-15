Снег в Москве начнут убирать в круглосуточном режиме

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Городские службы будут очищать территории Москвы в круглосуточном режиме. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы в своем телеграм-канале.

Там указали, что задействовали нужное количество сотрудников и техники, дополнительно для уборки снега привлекли специалистов инженерных компаний. В 22:00 будет проведено очередное сплошное прометание проезжей части и тротуаров, дороги также обработают противогололедным материалом, добавили в комплексе.

Москвичей призвали по возможности отказаться от поездок на личном авто. Если это невозможно, то водителям нужно быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн спецтехники, говорится в сообщении.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что для ликвидации последствий снегопада в столице привлекли свыше 165 тысяч человек и 14,5 тысячи единиц техники. Отмечается, что при уборке городских территорий внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, ж/д платформам и другим важным объектам.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что снегопад начнет ослабевать 15 февраля, но продолжится 16 февраля и не будет таким интенсивным.

По ее данным, утром 15 февраля на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали до шести миллиметров осадков, в центре было четыре миллиметра, в районе МГУ – девять миллиметров, а в ТиНАО – до 11 миллиметров.

Последствия сильного снегопада устраняют 165 тысяч столичных коммунальщиков