"Яндекс" объяснил повышенные цены на такси нехваткой автомобилей экономкласса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Доля повышенных тарифов на поездки в автомобилях такси "Яндекса" растет из-за нехватки машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В такси растет спрос пользователей, продолжается нехватка водителей на российском рынке, растет доля повышенных тарифов в связи с притоком новых автомобилей более высокого класса и нехваткой автомобилей экономкласса", – говорится в сообщении.

Согласно отчету компании, в 2023 году вложения в мотивацию и бонусы для водителей выросли на 73%. Доходы партнеров компании в прошлом году составили 947 миллиардов рублей.

Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT призвал агрегаторы такси не повышать цены на поездки в непогоду. Он считает, что передвижения на такси не должны становиться предметом роскоши.

"Агрегаторы должны вспомнить, что у нас существует антимонопольная служба, надзорные ведомства, и прекратить обдирать горожан как липку, под любым предлогом", – заявил политик.

В связи с этим Милонов призвал создать ценовые лимиты и прозрачные правила в сфере перевозок такси.

До этого в "Яндекс Такси" заявили, что для нормализации цен необходимо нанять порядка 80 тысяч водителей. Средняя стоимость минуты в "Яндекс Такси" изменилась на 19% в Москве и Подмосковье по сравнению с данными прошлого года. Более того, в мегаполисах РФ на 20% вырос спрос на поездки в такси комфорт-класса.

