Около 15 тыс кровельщиков очищают крыши жилых домов после снегопада в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 15 тысяч кровельщиков очищают крыши жилых домов после сильного снегопада в Москве, заявил заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По словам заммэра, в течение светового дня от снега и наледи очищаются выступающие элементы фасадов зданий, воронки водостоков и водосборные желобы. Работы продлятся еще несколько дней, в них задействованы свыше 250 автоподъемников и примерно 15 тысяч кровельщиков.

Бирюков напомнил, что места проведения работ огорожены специальными конструкциями и лентами, чтобы исключить проход пешеходов. Горожан призвали быть внимательнее и не заходить за ограждения.

В настоящее время все службы города продолжают работать в режиме повышенной готовности. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит противогололедную обработку и сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон. В очистке задействовано 14,5 тысячи единиц различной коммунальной техники.

Заммэра уточнил, что особое внимание рабочие уделяют очистке тротуаров, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, железнодорожным станциям и платформам, станциям метро и МЦК, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Москва повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов 16 февраля – 62 сантиметра, такую высоту зафиксировали на ВДНХ. Между тем в других столичных районах высота снега превысила отметку в 65 сантиметров.

В четверг, 15 февраля, на станции ВДНХ за сутки выпало 11 миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы. Снегопад вошел в число трех самых сильных за эту зиму, отмечала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 18 февраля