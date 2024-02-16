16 февраля, 14:03Город
Около 15 тыс кровельщиков очищают крыши жилых домов после снегопада в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Около 15 тысяч кровельщиков очищают крыши жилых домов после сильного снегопада в Москве, заявил заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.
По словам заммэра, в течение светового дня от снега и наледи очищаются выступающие элементы фасадов зданий, воронки водостоков и водосборные желобы. Работы продлятся еще несколько дней, в них задействованы свыше 250 автоподъемников и примерно 15 тысяч кровельщиков.
Бирюков напомнил, что места проведения работ огорожены специальными конструкциями и лентами, чтобы исключить проход пешеходов. Горожан призвали быть внимательнее и не заходить за ограждения.
В настоящее время все службы города продолжают работать в режиме повышенной готовности. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит противогололедную обработку и сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон. В очистке задействовано 14,5 тысячи единиц различной коммунальной техники.
Заммэра уточнил, что особое внимание рабочие уделяют очистке тротуаров, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, железнодорожным станциям и платформам, станциям метро и МЦК, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Москва повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов 16 февраля – 62 сантиметра, такую высоту зафиксировали на ВДНХ. Между тем в других столичных районах высота снега превысила отметку в 65 сантиметров.
В четверг, 15 февраля, на станции ВДНХ за сутки выпало 11 миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы. Снегопад вошел в число трех самых сильных за эту зиму, отмечала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
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