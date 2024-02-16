Москвичей предупредили о метели и гололедице в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности в Москве и области объявили из-за гололедицы и метели в предстоящие выходные. Об этом сообщил российский Гидрометцентр.

Предупреждение о гололедице будет действовать до 12:00 17 февраля. Также ведомство объявило предостережение о сильном ветре, чьи порывы могут достигать 15 метров в секунду. Оно будет действовать с 21:00 17 февраля до 15:00 18 февраля в Москве и с 20:00 17 февраля до 17:00 18 февраля в Подмосковье.

Вместе с тем Гидрометцентр объявил предупреждение о снеге и метели – с 21:00 17 февраля до 09:00 18 февраля в столице и с 20:00 17 февраля до 10:00 18 февраля в области.

Предупреждение о гололеде будет действовать в Московской области с 20:00 17 февраля до 16:00 18 февраля.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову, в Москве больше не будет больших снегопадов.

Синоптик также рассказала, что 15 февраля в Москве стало самым снежным в этом месяце. По ее словам, на станции ВДНХ за сутки выпало 11 миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что российская столица повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов 16 февраля. На станции ВДНХ был повторен рекорд высоты снега – 62 сантиметра, указал синоптик.

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