Синоптик связал "снежные катаклизмы" в Москве с глобальным потеплением

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

"Снежные катаклизмы" в Москве связаны с глобальным потеплением, из-за роста температур увеличивается испарение влаги в мировом океане, что приводит к дождям и снегопадам. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

По его словам, массы воздуха приносили с Южной Атлантики и Средиземноморья обильные осадки в европейскую часть России, в частности в столичный регион.

"Пока сложно дать точный прогноз, какими будут весна и лето. Но существует тенденция к увеличению осадков по той же самой причине – из-за глобального потепления. Так что не исключено, что лето 2024 года будет дождливым", – сказал Терешонок.

Он добавил, что в этом вопросе существует периодичность, которая связана с особенностью циркуляции атмосферы в европейской части РФ. В результате обильных осадков, продолжил он, могут наступить продолжительные периоды засухи. В этой связи можно предположить, что весна будет ранняя и без сильных осадков, заключил метеоролог.

Между тем стало известно, что причиной прошедшего снегопада в Москве стал циклон "Георг". Уже в выходные дни, 17 и 18 февраля, на смену ему придет "Рикса", рассказал синоптик Александр Ильин. После этого, 19 февраля, температура понизится до 7–9 градусов мороза.

Непогода стала причиной новых достижений – Москва повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов 16 февраля. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на станции ВДНХ был выявлен рекорд высоты снега – 62 сантиметра.

Желтый уровень опасности в Москве продлили до 18 февраля из-за метели и сильного ветра