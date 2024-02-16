Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Москве в предстоящие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мокрый снег и порывы ветра до 15 метров в секунду прогнозируются в Москве 17 и 18 февраля из-за антициклона. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам эксперта, в выходные в столичном регионе также ожидается резкое потепление. Температура воздуха будет сохраняться на уровне нуля градусов.

Синоптик предупредил, что снегопад, который накрыл столицу 15 февраля, сохранится и 16 числа, однако его интенсивность будет снижена в несколько раз. По его словам, снег будет идти до вечера пятницы.

"Температура воздуха днем 16 февраля продержится в районе минус 7–9 градусов", – уточнил Вильфанд.

Ранее Вильфанд заявил, что нормальной погоды, соответствующей климату, этой зимой в России крайне мало. По его словам, текущей зимой частые оттепели сменяются такими же частыми аномальными морозами. Однако при этом средняя температура за весь период будет около нормы.

Помимо этого, зима этого года очень снежная, добавил Вильфанд. По словам эксперта, такой большой плотности снега не было уже несколько десятилетий.



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