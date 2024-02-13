Около 30 мероприятий проведут ко Дню орнитолога в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 30 специальных мероприятий пройдут с 14 по 25 февраля ко Дню орнитолога в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Там указали, что эколого-просветительские центры департамента проведут для москвичей экскурсии, квесты, тематические занятия, мастер-классы, лекции, викторины и кинопоказы. Также запланированы экскурсия "Птицы в Измайлово", занятие "Ворона и компания", мастер-класс "Зимующая птица" и другие активности. Расписание мероприятий опубликовано на портале mos.ru.

День орнитолога отмечается в России каждый год 19 февраля.

Ранее сообщалось, что седлоклювые ябиру, которые считаются самыми крупными в семействе аистовых, поселились в Московском зоопарке. Численность этих птиц снижается, вид занесен в Красную книгу.

Как отметил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, о птицах заботятся орнитологи, которые делают все, чтобы те на новом месте чувствовали себя комфортно и спокойно.

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