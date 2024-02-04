Кряква и сизая чайка остались зимовать в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зимовать в этом сезоне в Москве остались кряква, серебристая и сизая чайки, обыкновенный гоголь, хохлатая чернеть, большой крохаль и луток. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Эти птицы чаще всего осенью улетают в теплые края, однако если на месте даже в холода есть корм и полыньи, они могут остаться. Как отметила орнитолог, начальник экоцентра "Терлецкий" департамента природопользования и охраны окружающей среды Светлана Подвинцева, утки устойчивы к низким температурам из-за толстой прослойки подкожного жира, плотному и водонепроницаемому оперению.

"У них нет потовых желез, что тоже позволяет снижать теплоотдачу. Лапки утки – единственное голое место, которое зимой почти всегда находится в воде. Но и тут переживать за водоплавающих не стоит, природа все продумала: конечности снабжены сложной системой терморегуляции, поэтому не мерзнут", – сказала она.

Проживая в городе, утки привыкают к соседству с людьми и могут подходить к ним близко, чтобы получить угощение. Специалисты призвали подкармливать водоплавающих только в тот момент, когда в столице устанавливаются сильные холода. При более благоприятной погоде птицы могут самостоятельно найти пропитание.

Еду для уток можно оставить на площадках на берегу или у кромки воды, говорится в статье. Жителей и гостей Москвы призвали не бросать угощения в воду, поскольку это приведет к загрязнению водоемов.

Ранее сотрудники Мосприроды представили карту, которая показывает места обитания лис на территории города. Если жители Москвы встретят хищника, то не нужно к нему приближаться, так как реакция дикого зверя может быть непредсказуемой. Сами лисы не нападают. Вместе с тем горожанам напомнили, что их нельзя кормить.

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