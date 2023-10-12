Двух аистов марабу привезли из Краснодара в Московский зоопарк

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Двух аистов марабу привезли в Московский зоопарк из сафари-парка Краснодара. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Отмечается, что птицы, которых зовут Офелия и Эйнштейн, прошли карантин и поселились на новой экспозиции "Авиарий". Марабу кормят в основном рыбой, больше всего они любят салаку, насекомыми и грызунами.

Они еще очень молодые, поэтому пока специалистам трудно сказать, пара птицы или нет, но они уже неплохо уживаются, сказано в сообщении. Иногда между ними случаются перепалки.

"Например, если Офелия забирается на пенек, то Эйнштейну сразу тоже нужно это сделать – он слегка теснит Офелию и встает туда сам", – поделились в зоопарке.

У марабу мощный и острый клюв, поэтому посетителям не следует протягивать к птицам руки или предметы, предупредили в пресс-службе. Эксперты отметили, что эти птицы очень общительные и дружелюбные, когда они приехали в зоопарк, то сразу адаптировались и начали общаться с сотрудниками.

Они не боялись и не прятались, брали еду с рук. В новом вольере сразу приступили к его изучению и обследованию. Птицы также стремятся общаться с посетителями, заключили в пресс-службе.

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