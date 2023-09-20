Птенцы полярных сов появились на свет в Центре воспроизводства Московского зоопарка

Фото: ТАСС/пресс-служба Московского зоопарка

Птенцы полярных сов вылупились в Центре воспроизводства Московского зоопарка. Об особенностях их появления на свет рассказали представители зоосада.

Оказалось, что первый птенец вылупился 16 июня, еще двое появились позже с разницей в несколько дней.

"Особенность большинства сов – птенцы вылупляются не в один день, точно так же самка откладывает яйца не одновременно, поэтому каждое развивается в своем темпе. Чем младше птенцы, чем больше видна разница между ними", – передает РИА Новости сообщение зоопарка.

Специалисты заметили, что эти птицы развиваются достаточно быстро – в два месяца они уже пытались взлететь. Так, к сентябрю птенцы стали почти самостоятельными и вышли из гнезда. Если добыча будет рядом, они ее заглотят. Однако если пищи нет, птенцы будут звать мать.

Ранее сообщалось, что с мая этого года в Московском зоопарке вылупились 11 птенцов фламинго. Они появляются на свет каждый год. Обычно, когда птицы вырастают, их отправляют в другие зоопарки.

Орнитологи изучили птичьи повадки, поэтому снесенные яйца они помещают в инкубаторы и заменяют их в вольере на муляжи с песком. Перед тем как птенец должен вылупиться, зоологи возвращают яйцо птицам, те даже не замечают подмены и после появления малышей начинают их выкармливать.



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