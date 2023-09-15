В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который расположен под Волоколамском, родился детеныш домашнего яка. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

У 11-летнего яка Михаила и его партнерши Коры родилась самка. Она появилась на свет в августе и уже спустя несколько могла самостоятельно передвигаться по вальеру. Ее окрас – черно-белый, как у мамы.

Отмечается, что первые полгода жизни детеныш будет питаться материнским молоком, а затем перейдет на рацион взрослых яков – это трава, ветки, злаковые культуры, а иногда фрукты и овощи.

Это уже второй теленок в семействе: первого Кора родила в прошлом году. Обычно самцов после появления потомства отселяют в другой вольер, однако Михаил ведет себя хорошо, поэтому продолжает жить с семейством.

Ранее сообщалось, что с мая этого года в Московском зоопарке вылупились 11 птенцов фламинго. Они появляются на свет каждый год. Обычно, когда птицы вырастают, их отправляют в другие зоопарки.



Одиннадцать птенцов фламинго вылупились в Московском зоопарке