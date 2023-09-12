Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Новый вольер для гигантского муравьеда открылся в Московском зоопарке. Четырехлетнего самца зовут Диего, сообщается в телеграм-канале зоопарка.

Животное весит 48 килограммов, а его размер составляет более 2 метров в длину.

"Для Диего специально был построен вольер на Старой территории зоопарка – около капибар. Ранее на этом участке жили эму – они уехали в Зоосад Деда Мороза под Великим Устюгом. Их территория был полностью переделана заново под видоспецифические нужды муравьеда", – говорится в сообщении.

Общая площадь вольера составляет около 200 квадратных метров. На уличной территории сделали почти полностью грунтовое покрытие, где присутствуют деревья, кустарники и травы. Муравьеды любят рыть, поэтому территорию вольера наполнили искусственными термитниками, трухлявыми пнями и другими подобными объектами.

Посредине территории установили сухой бассейн с песком. По границе вольера специалисты проложили глубокий ров, в котором Диего сможет плавать. Во внутренних помещениях сделали три бассейна с водой.

"Также внутренние помещения оснащены специальным напольным полиуретановым покрытием, чтобы сделать перемещения Диего максимально комфортными, а также особыми лампами, добавляющими солнечное освещение для этого южноамериканского животного", – добавил зоопарк.

Ранее сообщалось, что два бинтуронга появились в Московском зоопарке, самку зовут Фиона, а самца – Зефир. Обоим животным около года, ожидается, что пара сможет дать потомство.

Кроме того, проход внутрь павильона "Фауна Китая" в Московском зоопарке закрыли для посетителей до 1 ноября в связи с рождением детеныша панды. Это необходимо, чтобы обеспечить покой маме и малышу.

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