Азиатского слона Филимона перевезли из Московского зоопарка в Казань

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Шестилетний азиатский слон по кличке Филимон был перевезен из Московского зоопарка в Казанский зооботсад. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоопарка.

"5 сентября знаменитый азиатский слон Филимон прибыл в Казанский зооботсад из Московского зоопарка. Он выехал из Москвы 4 сентября в сопровождении сотрудников обоих учреждений. <…> Это общая практика современных зоопарков – подыскивать молодым животным места в других учреждениях, где им будет заведомо комфортно", – указано в телеграм-канале зоопарка.

Отмечается, что теперь Филимон будет жить в новой части казанского зооботсада под названием "Река Замбези". Там же с прошлого года проживает самец равнинной гориллы Квабена, который ранее тоже находился в Московском зоопарке.

Для того чтобы перевезти слона, у зоологов и других специалистов обоих зоопарков ушло около полутора лет. Первое время Филимону было необходимо познакомиться со специалистами из другого региона, позже для него создавался специальный контейнер, добавили в пресс-службе.

По словам представителей столичного зоопарка, на данный момент слон весит более 2,5 тонны, а его рост составляет 2,25 метра.

"Контейнер был сделан так, чтобы слон мог в нем двигаться и чувствовал себя спокойно", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из Краснодара в Московский зоопарк переехали бурые (или береговые) гиены. Теперь в зоосаде живут самец и самка самого редкого вида в семействе гиеновых.

Животные быстро начали привыкать к новому дому, осматривать территорию, а после приступили к занятию своими делами. Отмечалось, что бурые гиены относятся друг к другу спокойно и иногда играют.



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