Пара бинтуронгов появилась в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Два бинтуронга появились в Московском зоопарке, самку зовут Фиона, а самца – Зефир. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале зоосада.

Отмечается, что обоим животным около года, и ожидается, что пара сможет дать потомство. Для того чтобы бинтуронги комфортно себя чувствовали в зоопарке, в их вольере была создана возможность, позволяющая им забираться на высоту до шести метров при помощи деревьев и различных конструкций, а также прятаться от посетителей за растительностью.

Представители зоопарка добавили, что бинтуронги обитают в тропических лесах Индии и Юго-Восточной Азии, особенностью животного является то, что оно способно хвататься за ветки деревьев и уступы своим хвостом.

"Бинтуронги – сумеречные животные и особенно активны ближе к ночи. В это время более высок шанс услышать их звуки, иногда напоминающие хохот, а иногда рычание", – указано в сообщении.

Ранее сотрудники Московского зоопарка сообщали, что с мая этого года в зоосаду появились на свет 11 птенцов фламинго. Птенцы вылупляются каждый год, а когда они вырастают, их отправляют в другие зоопарки.

Эксперты внимательно следили за фламинго во время периода гнездования, так как между птицами часто случались перепалки. Например, первый птенец упал на землю из-за конфликта фламинго. Сотрудники зоосада забрали его на выкармливание.



Пара бинтуронгов поселилась в Московском зоопарке