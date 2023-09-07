Павильон с пандами в Московском зоопарке будет закрыт до 1 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Проход внутрь павильона "Фауна Китая" в Московском зоопарке закрыли для посетителей до 1 ноября в связи с рождением детеныша панды, сообщается в телеграм-канале зоосада.

Это необходимо, чтобы обеспечить покой маме и малышу.

"Папа Жуи регулярно гуляет – его можно увидеть с улицы. Спасибо за понимание", – добавили в зоопарке.

30 августа стало известно, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Рождение детеныша является результатом работы российских и китайских специалистов.

Панды Жуи и Диндин прибыли в столицу в 2019 году, их передали в честь 70-летия установления дипотношений между между РФ и Китаем. Весной 2023 года панд познакомили друг с другом, а для контроля процесса в Москву прибыл эксперт из Китая. У панд родился детеныш весом около 150 граммов. При этом его пол пока неизвестен.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке