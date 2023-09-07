Одиннадцать птенцов фламинго вылупились в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке с мая появились на свет 11 птенцов фламинго. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

"Птенцы фламинго в зоопарке традиционно вылупляются в конце весны и летом. В этом году первое яйцо появилось еще в мае, а птенец вылупился 11 июня. К концу июля всего в зоопарке вылупились семь красных и четыре розовых фламинго", – сказано в сообщении.

Отмечается, что у орнитологов зоопарка есть большой опыт в размножении этих птиц. Птенцы вылупляются каждый год, когда они вырастают, их отправляют в другие зоопарки.

В сообщении добавили, что эксперты внимательно следят за фламинго во время периода гнездования, так как между птицами часто случаются перепалки. Они могут выкинуть чужое или свое яйцо.

Орнитологи, продолжили в тексте, изучили птичьи повадки, поэтому снесенные яйца они помещают в инкубаторы и заменяют их в вольере на муляжи с песком. Перед тем как птенец должен вылупиться, зоологи возвращают яйцо птицам, те даже не замечают подмены и после появления малышей начинают их выкармливать.

Уточняется, что в этом году птенец, появившийся на свет 11 июня, упал на землю из-за конфликта фламинго. Рано утром специалисты заметили, что он сидит в луже под гнездом, а у родителей не получается его поднять. В ту ночь было прохладно, поэтому зоологи решили забрать переохлажденного птенца на выкармливание, так как оставаться на улице с птицами для него было небезопасно.

По информации зоосада, это не первый случай, когда орнитологи выкармливают птенца фламинго. При помощи профессионального ухода птенец поправился и вернулся в группу. Остальные птенцы также подрастают.

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