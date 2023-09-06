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06 сентября, 13:22

Общество

Вес детеныша панды в Московском зоопарке превысил 400 граммов

Фото: Московский зоопарк

Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, весит уже больше 400 граммов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила директор зоосада Светлана Акулова.

"С каждым днем наш малыш набирает около 30 граммов. По расчетам, уже 400 граммов с небольшим и становится все больше похож на маму", – рассказала она.

О рождении детеныша панд в Московском зоопарке 30 августа сообщил Сергей Собянин. Детеныш большой панды появился на свет в России впервые. Его родителями стали панды Диндин и Жуи, прибывшие в РФ из Китая в 2019 году.

Пол животного пока остается неизвестен. Спустя некоторое время после появления на свет у детеныша начал проявляться черно-белый окрас. Акулова рассказала, что у малыша темнеют ушки, понемногу чернеет шерсть на лапах, появляются темные кольца вокруг глаз.

В Московском зоопарке опубликовали новое видео с пандой Дин-Дин и ее детенышем

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