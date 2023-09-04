Горожане выбрали имена для пары выдр из "Москвариума" на ВДНХ

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

В проекте "Активный гражданин" горожане выбрали имена для пары азиатских выдр из "Москвариума" на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Животные родились в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило год назад. Они переехали на ВДНХ и поселились в просторном вольере вместе со своими сородичами – выдрами Бенедиктом и Феодорой", – отмечается в сообщении.

Специалисты предложили москвичам пять вариантов имен для животных. Больше всего голосов пользователи отдали варианту Гоша и Глаша (Георгий и Глафира). За эти имена проголосовали более 29% горожан. На втором месте с показателем в 25% голосов оказался вариант имен Мося и Фрося (Моисей и Ефросинья). Третьими по популярности стали Мося и Мотя (Моисей и Матильда) с 14% голосов. Всего в голосовании приняли участие больше 185 тысяч человек.

На mos.ru подчеркнули, что выдры являются активными и дружелюбными животными. Большую часть времени они проводят играя друг с другом.

В "Москвариуме" на ВДНХ выдры получают сбалансированное питание, состоящее из красной рыбы, овощей, фруктов, индейки и мраморной говядины. Гости выставки могут ежедневно наблюдать за тренировками и кормлением животных.

В апреле 2023 года участники проекта "Активный гражданин" путем голосования выбрали имя для овечки с "Городской фермы" на ВДНХ. Животное назвали Варварой, в честь героини фильма-сказки Александра Роу "Варвара-краса, длинная коса". Горожане выбирали между Варварой, Звездочкой, Искоркой и Жемчужинкой.

Посмотреть на овечку и других животных можно на "Городской ферме" на ВДНХ в будни с 10:30 до 19:00, в выходные – с 10:30 до 20:00.

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