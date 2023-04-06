Москвичи выбрали имя для овечки с "Городской фермы" на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Участники проекта "Активный гражданин" путем голосования выбрали имя для овечки с "Городской фермы" на ВДНХ. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что голосование проходило с 7 марта по 5 апреля, в нем приняли участие более 180 тысяч человек.

"Горожане выбирали между Варварой, Звездочкой, Искоркой и Жемчужинкой", – уточнили в сообщении.

По итогу голосования овечку назвали Варварой, в честь героини фильма-сказки Александра Роу "Варвара-краса, длинная коса". Этот вариант выбрали 35% респондентов, то есть 66 тысяч человек.

На втором месте оказалось имя Звездочка, которое символизирует то, что овечка родилась в Рождество. За этот вариант проголосовал 31% граждан. Вариант Искорка набрал 16% и имя Жемчужинка – 13%.

На mos.ru напомнили, что овечка с черным окрасом шерсти появилась на свет 7 января этого года в домике-овчарне, где живет стадо овец и коз. Маму овечки зовут Ма, а папу – Гензель. Детеныш после рождения сразу встал на ноги, нашел маму, начал есть. Маленькая овечка быстро освоилась в стаде. Остальные жители овчарни приняли ее хорошо.

В настоящее время Варвара заметно выросла, активно общается с посетителями "Городской фермы" и с интересом исследует территорию.

Посмотреть на овечку и других животных можно на "Городской ферме" на ВДНХ в будни с 10:30 до 19:00, в выходные – с 10:30 до 20:00.

Ранее участники проекта "Активный гражданин" выбрали имя детенышу мандрила, который появился на свет в Московском зоопарке.

Голосующие могли выбрать один из предложенных вариантов: Конго, Акида, Кинг и Логон. За первый вариант проголосовали 26,7% москвичей, за второй – 26,5%, за третий – 20%, а за четвертый – 11%. Всего в опросе приняли участие более 160 тысяч человек.

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