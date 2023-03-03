Валлийские козы и лойские овцы появились на "Городской ферме" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба ВДНХ

На "Городской ферме" на ВДНХ появились две валлийские козы и три лойские овцы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Парнокопытных привезли из подмосковного питомника. Животные чувствуют себя комфортно и уже готовы знакомиться с посетителями", – говорится в сообщении.

Главная особенность породы валлийских коз заключается в длинных рогах, которые у самок могут достигать 50 сантиметров, у самцов – 80 сантиметров. Передняя часть туловища животных черная, задняя – белая. Вес самок составляет около 60 килограммов при росте 80 сантиметров, самцов – 90 килограммов при росте 85 сантиметров.

Семейство лойских овец, обитающих на "Городской ферме", состоит из самки, самца и ягненка. При упоминании породы также может использоваться термин "пакистанские козы".

Животные имеют длинные уши в связи с обитанием в странах с резко континентальным климатом. Самки лойских овец весят до 45 килограммов, самцы – около 65 килограммов. За год с породы могут состричь около трех килограммов шерсти.

Ферма работает ежедневно с 10:30. В настоящее время на ее территории проживают порядка 100 животных: северный олень, альпаки, еноты и другие представители фауны.

Тем временем в Московском зоопарке в 2022 году появилось рекордное количество детенышей. Потомством обзавелись розовые и кудрявые пеликаны, бакланы, беркуты, а также мексиканские ядозубы, белоплечие орланы и другие.

Всего в 2022 году в зоосаде родились порядка 1,6 тысячи детенышей.



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