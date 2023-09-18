Московский зоопарк проведет серию квестов для детей

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Московский зоопарк подготовил для детей от семи лет квесты, чтобы они смогли в игровой форме ознакомиться с животными, проживающими в зоопарке. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка в своем телеграм-канале.

По информации пресс-службы, во время квеста дети смогут пройти несколько испытаний, начиная от загадок и заканчивая различными конкурсами. Длиться это мероприятие будет примерно 1,5–2 часа.



"Каждый сможет получит секретную карту и пойти на поиски животных, выполнить задания, изучить старую и новую территории зоопарка, а также найти клад с ценными призами", – сказано в сообщении пресс-службы.

Квесты будут проходить в субботу с 12:00 до 14:00, а также в воскресенье с 11:00 до 13:00. Для того, чтобы попасть на мероприятие, необходимо купить билет на сайте английского детского клуба "Маугли лэнд".

Ранее сообщалось, что с мая этого года в Московском зоопарке вылупились 11 птенцов фламинго. Они появляются на свет каждый год. Обычно, когда птицы вырастают, их отправляют в другие зоопарки.

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