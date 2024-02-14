Юрист назвала способы законного освобождения запертого в квартире животного

Фото: Москва 24/Никита Симонов

При нахождении в соседской квартире животного сначала необходимо убедиться, что оно заперто без еды и воды. После этого следует связаться с хозяевами жилой площади, рассказала Москве 24 юрист Анастасия Билялова.

По ее словам, нахождение питомца в квартире без средств к существованию является жестоким обращением.

"Потому что вскрывать полиция имеет право только в случае факта именно наличия жестокого обращения. Жестокое обращение – это то, что может привести к гибели или невыносимым страданиям", – отметила эксперт.

Юрист сообщила, что при подтверждении данного факта стоит вызвать полицию, и в присутствии понятых сотрудники правоохранительных органов могут вскрыть, опечатать и найти собственников квартиры.

При обнаружении запертого в квартире животного можно попытаться через щель в дверях и окнах покормить и напоить питомца. Если не удалось самостоятельно договориться с соседями, то следует обратиться в полицию, подчеркнула Билялова.

"В любом случае животное даже за сутки без еды и воды не умрет, хотя бы сутки может продержаться. В принципе, этого времени может хватить на обращение в полицию и обращение в прокуратуру, если полиция будет бездействовать", – указала она.

Более того, можно обратиться к волонтерам, у которых имеется прямой контакт с властными структурами, способными посодействовать в решении этого вопроса. Однако вскрытие квартиры волонтерами является нарушением закона, поэтому такие действия необходимо совершать через полицию, добавила Билялова.

Подобная история произошла в подмосковном Томилине. Некоторые СМИ заявили, что собака заперта дома уже несколько дней без еды и воды. При этом в местных социальных сетях писали, что у животного якобы не осталось сил. По словам соседей, хозяин питомца периодически уезжает из дома.

Прибывшие на место полиция и МЧС смогли вскрыть дверь и спасти животное, однако владельца внутри не оказалось. Как отмечали СМИ, спасенная собака оказалась белоснежной девочкой. Тем не менее стало известно, что у животного была миска сухого корма и вода. Сейчас полицейские продолжают поиски владельца собаки.

Запертого в пустой квартире спаниеля спасли в подмосковном Томилине