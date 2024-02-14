Полиция показала кадры спасения запертой в подмосковном Томилине собаки

Полиция показала кадры спасения собаки, запертой в квартире в подмосковном Томилине. Видео в своем телеграм-канале опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк."Только что мои коллеги из Межмуниципального управления МВД России "Люберецкое" вместе с представителями экстренных служб спасли собаку породы спаниель", – рассказала она.

Как пишет Life.ru, спасенная собака оказалась "белоснежной девочкой". Хозяина внутри не обнаружили. Уточняется, что квартира находится в запущенном состоянии – на кадрах видео видны грязь, мусор и пустые бутылки из-под алкоголя.

Видео: телеграм-канал SHOT

Тем не менее на видео видно, что у животного была миска сухого корма и вода. Сейчас полицейские продолжают поиски владельца собаки, рассказала Волк. По информации соседей, говорит она, сам хозяин несколько дней не появлялся у себя дома.

Ранее ряд СМИ заявили, что собака заперта дома уже несколько дней без еды и воды. При этом в местных социальных сетях утверждали, что у животного якобы не осталось сил.

По информации соседей, хозяин собаки периодически уезжает из дома, чтобы употреблять спиртные напитки, поэтому они иногда подкармливают питомца.



Прибывшие на место сотрудники полиции и МЧС вскрыли дверь и спасли собаку, но владельца внутри не обнаружили. По данным журналистов другого издания, хозяина квартиры якобы нашли мертвым, что опровергли местные жители. По данным последних, за собакой вскоре должны приехать волонтеры.

Видео: телеграм-канал SHOT