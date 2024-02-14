Запертую в квартире в Томилине собаку спасли

Фото: телеграм-канал SHOT

Запертую в квартире в подмосковном Томилине собаку спасли. Специальные службы были вынуждены вскрыть дверь, сообщает телеканал "360".

"Собаку вытащили. МЧС и полиция вскрыли дверь. Мужика не было в доме, собака здесь. Сейчас за ней должны приехать волонтеры", – рассказала местная жительница.

Как пишет RT, хозяина квартиры обнаружили мертвым.

О том, что в квартире в Подмосковье уже несколько дней заперта собака, стало известно 14 февраля. Местные жители рассказали, что в дом прибыл участковый. На тот момент животное пытались напоить, подливая под дверь воду.

В СМИ со ссылкой на правоохранительные органы писали, что пес находится без еды и воды около недели, хозяин в квартире не появлялся. Жильцы дома пытались помочь собаке, но вскрыть жилье без хозяина невозможно.

Соседи мужчины также поделились, что мужчина иногда уходит в загулы, уезжает из квартиры и нормально не кормит питомца. По их словам, собаку подкармливают другие люди.

На фоне ситуации главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратила внимание на тот факт, что правоохранители по закону не имеют права вскрыть чужое жилье, даже если там умирает живое существо. Она попросила законодателей подумать, как исправить это.

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