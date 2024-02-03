Более 20 животных было найдено в неправильно припаркованных автомобилях в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В прошлом году сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) нашли 22 животных в неправильно припаркованных автомобилях. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Среди найденных питомцев числятся девять собак, шесть грызунов, пять кошек и две рептилии.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов призвал водителей не оставлять своих домашних животных одних в автомобилях, особенно в неправильно припаркованных.

Он напомнил, что оставлять питомцев в автомобиле. Зимой животным грозит переохлаждение. А если питомец спрячется под сиденьем, его могут не заметить при эвакуации, и он долгое время проведет в запертом автомобиле.

Ранее стало известно, что с 25 января МАДИ усилит патрулирование на пяти столичных улицах, где водители часто паркуются под запрещающими знаками, на тротуарах и мешают другим. Для повышения безопасности ведомство каждый день отслеживает ситуацию на столичных улицах, что позволяет выявить места с наибольшим количеством нарушений ПДД.