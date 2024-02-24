Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось 6 месяцев

Фото: елеграм-канал "Светлана Акулова"

Панде Катюше, которая живет в Московском зоопарке, исполнилось шесть месяцев. В подарок на именины она получила морковку. Об этом рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

"Катюше исполнилось 6 месяцев. Она получила свою первую морковку, и похоже поняла, что не только мамино молоко вкусное", –рассказала Акулова.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в августе 2023 года в московском зоопарке. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.

Ранее стало известно, что зоологи Московского зоопарка провели контрольный замер панды Катюши. Стрелка весов показала 15 килограммов. Отмечается, что до осмотра Катюша и ее мама Диндин полакомились листьями бамбука, после чего решили отдохнуть и никуда не двигаться.

Также в Московском зоопарке рассказали, как Катюша проводит время вместе со своей мамой Диндин, которая не выпускает ее из объятий.