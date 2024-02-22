Тематические брелоки "Тройка" с пандой Катюшей выпустили в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный метрополитен выпустил новые брелоки "Тройка", посвященные рождению детеныша большой панды. Об этом сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, брелоки, посвященные первой рожденной в РФ большой панде, можно купить на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.



Ранее Московский метрополитен уже выпустил три варианта тематических карт "Тройка" в честь Катюши. Их тираж был ограничен.



Панда родилась в Московском зоопарке, что стало редким и уникальным событием для города. По словам Сергея Собянина, это стало итогом совместной работы специалистов из КНР и РФ. Благодаря усилиям правительства Китая и их партнеров популяция больших панд увеличилась до 2 600 особей.

Имя для детеныша смогли выбрать сами горожане. В соответствующем голосовании на "Активном гражданине" приняли участие около 380 тысяч жителей. С начала опроса в лидеры выбились имена Маша, Мо Мо и Катюша. Но большинством голосов (29%) победила Катюша.

Вес панды Катюши достиг 15 кг