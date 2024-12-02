Москвичам рассказали, какие птицы остаются зимовать в городе

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Снегири, зеленушки, клест-еловик, свиристель и зеленый дятел останутся зимовать в Москве, сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

В ведомстве обратили внимание, что снегири часто ассоциируются с зимой. Самцы выделяются ярко-розовой грудью, голубовато-серой спиной и черной головой. В полете у них заметны светлые пятна на крыльях и белое надхвостье. У самок, как и у молодых особей, вместо розового цвета розовато-бурый.

Снегири гнездятся в хвойных и смешанных лесах, при этом поздней осенью или ранней весной их можно встретить в населенных пунктах.

Зеленушки – это птицы размером с воробья. Их можно отличить благодаря широким серно-желтым перевязям на крыльях, желтым пятнам по бокам хвоста и по толстому розовато-белесому клюву. У самцов более выраженный оливково-зеленый цвет перьев, а у самок и молодых особей окрас тусклее, с размытыми пестринами. Гнезда зеленушки встречаются на опушках и в перелесках, чаще в глубине молодых елей.

Клест-еловик – это лесная певчая птица из семейства вьюрковых. Она крупнее воробья, но меньше скворца. Такие птицы обладают мощным клювом с перекрещивающимися концами, которые они используют для лазания и раскалывания семян ели. Сильные лапы легко цепляются за шишки и ветки, позволяя висеть боком и даже вверх ногами.

Это подвижные и шумные птицы. Самцы имеют красное или красно-малиновое оперение, а самки – зеленовато-серое с желто-зелеными краями. Клесты не перелетные птицы, поэтому их можно встретить в хвойных лесных массивах. Они гнездятся и зимой, и летом в зависимости от урожая шишек.

Свиристель – большеголовая птица с крупным и хорошо заметным хохолком. Взрослые особи имеют серовато-розовую окраску. При этом их горло и полоска через глаз черные. Короткий черный хвостик имеет широкую желтую полосу по краю, а основные крылья – черные с желтыми и белыми полосками. Самки чуть бледнее самцов.

Это таежная птица, которая в Москве появляется в период миграций – с октября по апрель или май. Зимует в столице свиристель не всегда, в основном в годы большого урожая рябины.

Зеленый дятел встречается в Троицком и Новомосковском округах, в пределах МКАД его можно увидеть реже. Эта птица имеет оливково-зеленый окрас с ярко-желтой поясницей, которую хорошо видно при взлете. Низ – более светлый, желтовато-зеленоватый, с нечеткими пестринами по бокам. На крыльях и хвосте есть бледные пятна, клюв желтоватый.

От седого дятла этих птиц отличает большая красная шапочка, черная маска вокруг глаз и широкие усы. В поисках корма эти птицы слетают на землю и раскапывает муравейники. Добывать насекомых им помогает длинный и липкий язык, проникающий далеко в узкие ходы.

Ранее в Московском зоопарке поселилась полярная сова Букля. Пятимесячную птицу привезли в столицу из Великого Устюга. Родители от нее отказались, поэтому специалисты стали искусственно ее выкармливать. Сейчас Букля чувствует себя хорошо и после карантина отправится к самцу того же вида.