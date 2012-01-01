Более 117 тыс человек проголосовали за имена для медвежат из Московского зоопарка

У детеныша малайского медведя в Московском зоопарке появятся друзья – там поселятся двое его сородичей, мальчик и девочка. Жителям столицы уже предложили выбрать для них имена. Какие варианты лидируют в голосовании и кто еще приехал в столичный зоопарк за последнее время, рассказываем в материале Москвы 24.

Гости из Малайзии

Новые обитатели из Малайзии появятся в Московском зоопарке совсем скоро: в столицу привезут двух краснокнижных медвежат. Девятимесячных мальчика и девочку сначала поместят в карантинную зону, а потом переведут в основной вольер.

К слову, в зоопарке уже живет одна малайская медведица. Ее привезли в столицу в августе, и недавно ей тоже исполнилось девять месяцев. В будущем именно к ней подселят новых жильцов.



Алексей Фурсин руководитель департамента культуры Теперь в нашем Московском зоопарке будут жить сразу три представителя этого особенно редкого вида. Девятимесячные медвежата присоединятся к девочке, которая приехала в зоопарк в августе. Она освоилась на новом месте, научилась лазать по лесенке и бревнам.

Как отметили сотрудники зоопарка, у всех малышей хороший аппетит. Их кормят молочной смесью, детскими творожками, фруктовыми пюре и кусочками свежих персиков, яблок, манго, банана и тыквы.



При этом характеры животных различаются. Если самец очень любознательный и активный, обожает общаться с людьми и изучать игрушки, то девочка более осторожна. Она общается с сотрудниками только во время кормления и предпочитает спокойные игры.

"Мы очень рады, что в Московском зоопарке поселятся сразу три краснокнижных малайских медвежонка. Для них созданы комфортные условия. Наши зоологи разработали рацион для малышей, они будут следить за тем, как медвежата растут, развиваются", – подчеркнула генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Более того, клички для животных уже выбирают участники проекта "Активный гражданин": за первые три дня в голосовании приняли участие свыше 115 тысяч человек, а среди вариантов лидируют Маша (34,6 тысячи голосов), Звездочка (34 тысячи) и Лучик (41 тысяча).

Необычные жители

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московский зоопарк постоянно пополняет коллекцию редких обитателей. Например, в столицу впервые за 10 лет привезли гигантского осьминога. Отмечается, что это самый крупный вид, который обитает на севере Тихого океана.

Как рассказали в зоопарке, осьминог прибыл в Москву из Приморского края и месяц находился на карантине. Недавно его переселили в павильон "Экзотариум", но перед этим укрепили аквариум и оснастили его прочными запорами. Все потому, что средний размер гигантского осьминога варьируется от полутора до трех метров, а вес – от 30 до 60 килограммов.



телеграм-канал Московского зоопарка Помимо основного мозга, у животного есть еще восемь дополнительных, по одному в каждом из щупалец. Это делает его умнейшим головоногим планеты. Осьминоги помнят сотрудников, которые за ними ухаживают <...> Каждое из щупалец в совершенстве владеет мелкой моторикой. Например, гигантский моллюск легко может открыть бутылку с крышкой.

Кроме того, в теле осьминога три сердца: одно качает кровь, а два других насыщают тело кислородом. В одном аквариуме с ним живут морские звезды и пушистые актинии – метридиумы, а полакомиться он любит мидиями, гребешками и спизулой.



Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Также недавно зоопарк обрадовал фанатов книг о Гарри Поттере: там появилась полярная сова, которую зоологи назвали Буклей. Как рассказали в учреждении, птица родилась в филиале зоосада в Великом Устюге. Родители отказались от нее, поэтому специалисты начали выкармливать ее искусственно. Сначала корм измельчали на маленькие кусочки, а потом увеличивали порцию по мере взросления совы.



Светлана Акулова генеральный директор Московского зоопарка Сотрудники с большим трепетом следили за ростом и взрослением птенца, за прибавкой в весе и первым полетом. Птенцы белой совы встают на крыло примерно в двухмесячном возрасте. Сейчас беспокойства врачей и зоологов позади – Букля из маленького серого комочка превратилась в прекрасную белую сову.

Сейчас Букле пять месяцев, чувствует она себя хорошо и после месячного карантина отправится к самцу того же вида.



В прошлом году коллекцию Московского зоопарка пополнил трехгодовалый гигантский муравьед. Редкое животное появилось в столице впервые за 50 лет.

Диего родился и вырос в австралийском Wisser Zoo. Сотрудники столичного зоопарка тщательно готовились к его приезду, и адаптация у животного прошла быстро. На территории большого вольера для муравьеда обустроили водопад, три бассейна, ров с водой для купания, сухой бассейн с песком, а также установили дневные лампы для лучшего освещения.

А поскольку муравьеды любят рыть все вокруг, на территории Диего находятся искусственные термитники и трухлявые пни.



Кстати, в этом году в Московский зоопарк привезли еще и самку муравьеда Беллу. Как рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова, девочка приехала из Венесуэлы.

Животные уже привыкли друг к другу и даже освоили совместный коридор, с помощью которого выбираются на улицу.



Светлана Акулова генеральный директор Московского зоопарка Когда идет Диего, он исследует метки и запахи, которые оставила Белла. Самка делает то же самое после променада самца. То есть можно сказать, что Диего и Белла интересуются друг другом.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Но самыми известными новоселами в Московском зоопарке стали китайские панды Жуи и Диндин. Их привезли в столицу в 2019 году в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. За время проживания в России они уже обзавелись дочкой – панда Катюша родилась в 2023 году и сразу же завоевала любовь не только родителей, но и всех москвичей.