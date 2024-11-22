Москвичи могут выбрать кличку для троих малайских медвежат

Видео: пресс-служба Московского зоопарка

Два малайских медвежонка поселятся в Московском зоопарке. Новыми жителями станут самка и самец. Клички для животных смогут выбрать участники проекта "Активный гражданин", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По прибытии в Москву медвежат поместят в карантинную зону, после чего переселят к медведице, которую привезли в августе. Для девочки на выбор предложены имена Маша, Августа, Аврора, Злата, Джави и Сунни, для мальчика – Лумпур, Султан, Батик, Лучик, Рави и Лука. Второй самке подобрали такие варианты клички, как Манго, Малаша, Звездочка, Кира, Ассоль и Парвати.

"Теперь в нашем Московском зоопарке будут жить сразу три представителя этого особенно редкого вида. Девятимесячные медвежата присоединятся к девочке, которая приехала в зоопарк в августе. Она освоилась на новом месте, научилась лазать по лесенке и бревнам", – отметил руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

По его словам, двух медвежат кормят молочной смесью, детскими творожками, фруктовыми пюре и кусочками свежих персиков, яблок, манго, банана и тыквы. Самец любознательный и активный. Ему нравится общаться с людьми и изучать игрушки.

Вторая самка более осторожна. Пока она общается с сотрудниками зоосада только во время кормления. Она выбирает спокойные игры. При этом первой медведице, которая прибыла в зоопарк летом, недавно исполнилось девять месяцев. Она уже освоилась и играет с киперами.

"Мы очень рады, что в Московском зоопарке поселятся сразу три краснокнижных малайских медвежонка. Для них созданы комфортные условия. Наши зоологи разработали рацион для малышей, они будут следить за тем, как медвежата растут, развиваются", – подчеркнула гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Между тем пользователи mos.ru могут теперь наблюдать за обитателями Московского зоопарка в режиме онлайн. Камеры установили в экспозиционной части. Пользователи могут онлайн наблюдать за пандами Жуи, Диндин и Катюшей, карликовым бегемотом Ксюшей, слонами, гориллами, капибарами, семейством орангутанов, рысей, сурикатов, медоедов и другими животными.