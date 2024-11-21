21 ноября, 15:48Город
Московский зоопарк показал, как манул Тимофей обходит свои владения
"Наш манул всегда должен знать, что происходит на его территории", – добавили в телеграм-канале зоосада.
Теперь наблюдать за манулом можно и в онлайн-режиме, подчеркнули в пресс-службе зоосада.
Тимофей в настоящее время продолжает зажировку. Летом его вес колеблется в районе 3,5–3,7 килограмма, но зимой он набирает до 7 килограммов.
Это происходит потому, что в природе животные живут в холодной зиме в Центральной Азии. Сейчас манул поправился уже на 2,5 килограмма. Ожидается, что он достигнет максимального веса к декабрю.
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