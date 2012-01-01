Киперы Московского зоопарка рассказали, как его обитатели готовятся к зиме

С наступлением холодов многие обитатели Московского зоопарка начали готовиться к зиме: кто-то переехал во внутренние вольеры, а кто-то начал больше есть, чтобы вскоре уйти в спячку. Москва 24 выяснила, как звезды зоопарка проведут зимние месяцы.



Снеголюбивые панды

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Большие панды – одни из немногих животных, которые любят зиму, рассказала Москве 24 начальник отдела "Фауна Китая" Ирина Овчинникова. По ее словам, в холодное время года они становятся даже более активными, чем летом.



(провинция Китая. – Прим. ред.) , так как более влажная, прохладная. Панды не любят сухой и жаркий воздух, и поэтому в летнее время внутри стоят кондиционеры, а воздух увлажняется.

Ирина Овчинникова начальник отдела "Фауна Китая" Нынешняя погода для них идеальная, она близка к сычуаньской, так как более влажная, прохладная. Панды не любят сухой и жаркий воздух, и поэтому в летнее время внутри стоят кондиционеры, а воздух увлажняется.

На протяжении всей зимы у больших панд не закрывают шибер – заслонку, соединяющую уличный и внутренний вольеры. Исключение составляют особо морозные дни, когда на улице температура воздуха ниже минус 25 градусов. В остальное время панды сами выходят на улицу и заходят внутрь, когда им комфортно.

Также в морозы сотрудники не кладут животным бамбук на улицу, так как он замерзает, заметила специалист.

"Они очень любят снег. Свежий снег для них – это своего рода обогащение среды, это новые запахи, ощущения. Они пытаются на себя намазать его, кувыркаться в этом снегу", – рассказала Овчинникова.

Эксперт подчеркнула, что в этом году любимица многих посетителей – панда Катюша – впервые осознанно познакомится со снегом. До этого специалисты лишь заносили ей снеговика в вольер.

Зажировка Тимофея

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Один из самых известных обитателей Московского зоопарка – манул Тимофей. Многие его знают благодаря зажировке, которую он устраивает в преддверии зимы. Как рассказал Москве 24 заведующий отделом "Млекопитающие" Михаил Брагин, сейчас у него как раз идет такой период.





Михаил Брагин заведующий отделом "Млекопитающие" Летом они худые, а зимой они очень сильно набирают вес. Летний вес может быть 3,5–3,7 килограмма, при этом зимний – до семи килограммов. Это происходит потому, что в природе эти животные живут в резко континентальном климате, в холодной зиме, в Центральной Азии. Там мало еды и может быть глубокий снег. Поэтому им нужно иметь большие запасы.

Питается манул в основном одинаково и зимой и летом: кормовыми крысами и морскими свинками. Чтобы Тимофею было комфортно как дома, сотрудники зоопарка регулируют его рацион, ближе к зиме добавляют больше еды. Брагин подчеркнул, что манул будет получать крупные порции, пока не наступит тепло.

Однако уже сейчас, по словам специалиста, зверек набрал около трети нужного веса. Кроме того, как и всегда в это время года, Тимофей стал более спокойным и медлительным.

"Зимой мы ему проделываем дорожки на улице, потому что он коротконогий зверь и не любит глубоких снегов. Это нужно, чтобы он мог обходить вольер и постепенно повышать активность", – рассказал эксперт.



Еноты в спячке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Среди обитателей Московского зоопарка есть четыре енота: два мальчика и две девочки. Причем, как рассказал Москве 24 ведущий зоолог экспериментального отдела "Мелкие млекопитающие" Филипп Тумасьян, их желание впасть в спячку во многом зависит от погоды.

По его словам, в южной части своего ареала обитания животные могут вообще обойтись без сна, но в условиях Московского зоопарка они уходят на зимовку в середине или конце декабря. По словам специалиста, это происходит, когда формируется глубокий снежный покров и становится стабильно холодно.





Филипп Тумасьян ведущий зоолог экспериментального отдела "Мелкие млекопитающие" Чтобы спячка прошла успешно, им нужно с осени набирать жировую массу. Для этого у них тоже есть период зажировки, а когда у них просыпается аппетит, они становятся активные, бойкие. В это время мы увеличиваем выдачу кормов, овощей, фруктов, витаминов.

"По мере того как они наедаются, становятся более крупными, толстыми, пушистыми, когда на улице наступают холода, выходить на улицу они начинают все реже. Они остаются в своем домике со специальным утепленной подстилкой. Еще они зимуют все вместе, греют друг друга и таким образом пережидают сильные морозы", – рассказал Тумасьян.

По словам специалиста, если зима выдается теплая или малоснежная, то еноты могут выйти на улицу и немного прогуляться.

Полноценно зверьки выходят из спячки только в марте, когда начинает преобладать теплая погода. Тогда же у них начинается сезон размножения. Детеныши, как правило, появляются на свет с апреля-мая.

Капибары в зимнем режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Звезды Московского зоопарка, капибары, все лето живут в уличном вольере, но как только температура воздуха опускается ниже 10 градусов, их переводят в закрытое помещение. Как рассказала Москве 24 заведующая Научным отделом Евгения Жукова, там поддерживается комфортная для них температура, 22–24 градуса.





Евгения Жукова заведующая Научным отделом Рацион зимний у них не особо отличается от летнего. Они также получают овощи, свежие фрукты. Летом мы привозим свежескошенную траву, а зимой они получают траву, которая выращена в теплицах зоопарка.

Кроме того, по словам специалиста, капибары – водоплавающие свинки, поэтому им важно иметь постоянный доступ к водоемам. Во внутренних вольерах у животных установлены три бассейна, а летом они чаще купаются в уличном рве.

Поскольку летом капибары проводят больше времени на улице, то часто общаются с соседями – ламами. Зимой же они отделены от них окном, но иногда друзья к ним заглядывают, добавила Жукова.

Активный набор веса у Грома

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Среди новых жителей зоопарка – бурый медведь Гром. Его привезли в столицу из Луганской народной республики в августе этого года. За несколько месяцев он уже почти адаптировался к новым условиям, сейчас активно готовится к спячке, рассказала Москве 24 кипер отдела "Хищные животные" Анастасия Беляева.





Анастасия Беляева кипер отдела "Хищные животные" Рацион у бурого медведя один из самых богатых в Московском зоопарке. В него входят разнообразные фрукты, овощи, бахчевые, каши разных видов. Также он ест яйца, мед, орехи, рыбу и мясо. В день получается около 15–20 килограммов. К ноябрю рацион сокращается значительно, и дальше если погодные условия позволяют, то животное готово к спячке.

По словам специалиста, в августе Гром весил порядка 230 килограммов. Сейчас он активно набирает вес, и чтобы войти в нужную форму, ему нужно набрать еще около сотни килограммов, заметила кипер.

"Для спячки создаются определенные условия. Внутри, в помещении, Грому оборудуют уютную "кровать", где он и залегает. В качестве подстилки мы используем древесную шерсть. Температура в помещении снижена до небольшого плюса, чтобы поддерживать жизнедеятельность медведя. Но при этом все физиологические процессы немного затормаживаются", – рассказала Беляева.

Кроме того, по словам кипера, вопреки всем мифам, медведи не сосут лапу зимой: животные спят не бессознательно, и в случае необходимости они могут встать, походить, попить и так далее.



Карликовый бегемот Ксюша

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Карликовый бегемот Ксюша – одно из тех животных, которые не впадают в спячку: ее ритм жизни остается прежним, рассказал Москве 24 заведующий отделом "Копытные" Игорь Царев. По словам специалиста, при наступлении прохладной погоды, ниже 15 градусов, животное начинает проводить больше времени во внутреннем помещении, но иногда выходит понежиться на солнышке.

Царев отметил, что основной рацион бегемотихи не меняется в зависимости от сезона, но если летом она ест свежую траву, то зимой на смену приходят сухие ветки и сено. Кроме того, сотрудники зоопарка замораживают небольшое количество зеленых веток, чтобы баловать Ксюшу в течение зимы.





Игорь Царев заведующий отделом "Копытные" Она потребляет небольшое количество фруктов овощей – это как разнообразие питания для нее. Но мы даем их немного, так как для нее это может быть не очень хорошо из-за большого количества сахара.

Зимой также не происходит никаких изменений в поведении, заметил специалист. По его словам, Ксюша проявляет активность круглый год, в основном в утренние и вечерние часы. Но в целом карликовые бегемоты ведут скрытый и сумрачный образ жизни, поэтому большую часть времени Ксюша предпочитает дремать в бассейне.

Еда и быт горилл

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На зимний режим перешли и столичные гориллы. По словам кипера отдела "Приматы" Кирилла Ключарева, эти животные могут комфортно гулять в летнем вольере, когда температура воздуха составляет 10–12 градусов. Поэтому днем, когда хорошая погода, их еще можно увидеть на улице, но после 16:00 гориллы уходят во внутренние помещения на ужин и остаются ночевать в зимнем экспозиционном вольере.





Кирилл Ключарев кипер отдела "Приматы" За счет того, что зимой подвижность у животных меньше, мы немного корректируем рацион индивидуально для каждого из них, исходя из массы тела. Сейчас в питании начинают преобладать разные виды салата, корнеплоды, разнообразные овощи.

В Московском зоопарке сегодня живут шесть горилл, среди которых один альфа-самец, две самки и трое детей. Зимой в основном они проводят время во внутренних помещениях.

"В вольере созданы специальные условия по температуре и влажности, которые подходят этим животным. Примерно до конца апреля – начала мая они находятся внутри. Весной, когда температура будет позволять, мы начнем потихонечку выпускать их гулять", – пояснил он.

Специалист также отметил, что у человекообразных обезьян, как и у людей, индивидуальный характер. Самец в семействе находится на правах главы, поэтому он ведет себя важно и солидно, разводит все конфликты. Если дети хулиганят, отец может даже нарычать на них, однако в основное время относится к ним с теплом и любовью, заключил кипер.