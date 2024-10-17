Экзотические животные в Московском зоопарке переведены в теплые помещения

Фото: телеграм-канал “Светлана Акулова”

Жираф, обезьяны, черепахи и другие теплолюбивые животные из-за холодов переведены в теплые помещения Московского зоопарка. Об этом рассказал заместитель генерального директора зоопарка по зоологической работе Алексей Суслов.

Он отметил, что сейчас на улице можно увидеть лишь животных, которые способны переносить российскую зиму, среди них – туры, барсы, леопарды, а также волки и горные козлы, круглый год живущие в зоопарке на улице. Суслов рассказал, что в холодное время года Московский зоопарк продолжает работать, поэтому посетили смогут увидеть и экзотических животных, которых переместили в теплые павильоны.

По его словам, в зоопарке также созданы условия для животных, которые впадают в спячку.

"В условную спячку у нас впадают еноты, енотовидные собаки, в холодильник мы помещаем тушканчиков, чтобы они тоже перезимовали в спячке этот период. Потому что животные, которых природа создала так, что они должны зимовать во сне, если они это не делают, их организм работает на износ", – поделился Суслов.

В свою очередь, кипер Московского зоопарка Анастасия Беляева рассказала, что для бурого медведя Грома планируется создать уютную деревянную конструкцию с пушистой древесной стружкой, которая необходима для его комфортной спячки.

Спячка продлится, предположительно, с декабря по март. Весь зимний сезон Гром проведет во внутреннем помещении, где температура опущена до небольшого плюса, которая подходит для поддержания жизнедеятельности медведя. Однако при этом все физиологические процессы организма медведя при таких показателях затормаживаются.

Ранее в Московский зоопарк перевезли краснокнижного белого медведя Терпея из Казани. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, Терпею были необходимы особые условия содержания из-за его возврата, поэтому в ведомстве решили, что оптимальный вариант – перевезти хищника в Московский зоопарк, где ему смогут обеспечить специальные условия содержания возрастных животных. После перевозки ветврачи зоосада осмотрели Терпея и пришли к выводу, что хищник перенес дорогу хорошо. Сейчас он обживается в новом вольере.