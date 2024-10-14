Краснокнижный зубр доставлен в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге

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Краснокнижного зубра Базальта доставили в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщила руководитель столичного зоосада Светлана Акулова. Речь идет о пятилетнем самце зубра из Минска, уточнила она.

"Животное хорошо перенесло дорогу и сейчас осваивается на новом месте. Пока зубр находится на карантине, но уже скоро его переведут в вольер к самке зубра Майе. Половозрелыми зубры становятся примерно в четыре года, то есть у нас совсем молодой самец", – передает Агентство "Москва" ее слова.

Столичный зоосад успешно реализует программу Союза зоопарков и аквариумов России, одной из целью которой является обеспечение стабильной искусственной популяции зубра.

На сегодняшний день эти животные находятся в уязвимом положении – во всем мире осталось всего 6–7 тысяч особей.

Ранее Московский зоопарк выразил готовность принять медвежонка с Камчатки, оставшегося без мамы.

Как писали в некоторых соцсетях, на трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково водитель сбил медведицу, ее медвежонок после трагедии долго не отходил от тела. Ему 8–9 месяцев. Тушу погибшей медведицы забрали с места происшествия.

