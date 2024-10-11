ZSL: численность диких животных за 50 лет сократилась на 73%

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В период с 1970 по 2020 год численность диких животных сократилась на 73%, приблизившись к "точке невозврата", пишет RT со ссылкой на Лондонское зоологическое общество (ZSL).

Больше всего ситуация обострилась в странах Латинской Америки и Карибского бассейна – там сокращение популяций достигло 95%. В Африке показали зафиксировались на 76%, в странах Азии и Тихоокеанского региона – на 60%.

В свою очередь, сокращение популяции в странах Северной Америки составило 39%, в Европе – 35%.

По мнению экспертов, главной причиной сложившейся ситуации стали действия людей. Кроме того, существующая тенденция может ускориться из-за глобального потепления и уничтожения естественной среды обитания многих видов.

Между тем на "Земле леопарда" отметили стабилизацию численности амурских тигров. Сейчас на юго-западе Приморского края зарегистрировано 56 взрослых амурских тигров. Показатели находятся в пределах численности за аналогичный период предыдущего года – тогда было зафиксировано 58 хищников.

По мнению специалистов, популяция достигла емкости среды обитания и замедлила темпы роста. Актуальные показатели близки к максимальным, а дальнейший рост будет ограничен доступностью ресурсов. При этом сохраняется оптимальный баланс в соотношении полов – самок на 23% больше, чем самцов.