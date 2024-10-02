Daily Mail: в Шотландии олени заняли деревню по вине туристов и отказываются уходить

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Олени поселились в шотландской деревне и отказываются уходить, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

По словам жителей деревни Лочинвер, недовольных новыми соседями, олени появились там из-за туристов, которые их подкармливали. Животные привыкли к постоянной еде, резко увеличили свою популяцию и не хотят уходить обратно в лес.

Местные жалуются, что олени могут повредить автомобили и сады, а когда их пытаются прогнать, становятся агрессивными. Кроме того, животные переносят на себе клещей и другие опасные заболевания.

Власти деревни пытались удерживать оленей за специальными ограждениями, однако это не сработало. Однако есть и те, кто считает, что животные не представляют опасности и делают деревне хорошую рекламу.

Ранее желтоглазый пингвин, крупнейший из новозеландских видов материковых пингвинов, стал птицей года в Новой Зеландии. В мире осталось всего 4 000–5 000 особей желтоглазых пингвинов. При этом их численность продолжает сокращаться. Последние 15 лет количество гнездящихся птиц уменьшилось на 78%, только за последний год их число сократилось на 18%.

