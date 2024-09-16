Редкий вонючий пингвин стал птицей года в Новой Зеландии

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Желтоглазый пингвин, крупнейший из новозеландских видов материковых пингвинов, стал птицей года в Новой Зеландии. Об этом сообщает издание The Guardian.

Желтоглазые пингвины довольно пугливы, они пахнут как рыбы и обитают в местных прибрежных лесах и густых зарослях льна.

В мире осталось всего 4 000–5 000 особей желтоглазых пингвинов, и их численность продолжает сокращаться. Последние 15 лет количество гнездящихся птиц уменьшилось на 78%, только за последний год их число сократилось на 18%.

По словам исполнительного директора экологической организации Forest&Bird Николы Токи, пингвины попадают под удары со всех сторон – болезни, нападения собак, которые чуют их запах, а также сети, закрепленные на морском дне с помощью грузил.

Ранее ученые Британской антарктической службы узнали, что катастрофически низкий уровень льда в Антарктиде в 2023 году привел к весомым потерям популяции антарктических пингвинов. Из-за таяния льдов птицы теряют места для размножения и выхаживания птенцов.

Специалисты предположили, что 99% птиц могут погибнуть к 2100 году, если Антарктика продолжит таять такими же темпами.