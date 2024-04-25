AS: отступление льдов Антарктиды уничтожает колонии императорских пингвинов

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Ученые Британской антарктической службы узнали, что катастрофически низкий уровень льда в Антарктиде в 2023 году привел к весомым потерям популяции антарктических пингвинов. Исследование размещено в научном журнале Antarctic Science (AS).

Как стало известно, пингвины этого вида страдают уже два года подряд. Причина кроется в таянии льдов, которое лишает их мест для размножения и выхаживания птенцов.

Эксперты предположили, что 99% птиц могут погибнуть к 2100 году, если Антарктика продолжит таять такими же темпами.

В ходе исследования ученые изучили количество императорских пингвинов в 66 колониях Антарктиды. Они узнали, что в конце 2023 года наблюдался рекордно низкий уровень морского льда, что в итоге привело к сбоям в размножении в 14 колониях. Годом ранее из-за этого также пострадали 19 колоний.

Специалисты заявили, что если этот лед растает слишком рано, то птенцы уйдут в море до того, как у них вырастут водонепроницаемые перья. Такой исход приведет к неминуемой гибели.

Императорский пингвин является самым крупным видом пингвинов. Его рост может составлять 1,2 метра, а вес меняться от 22 до 44 килограммов.

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