Прокуратура начала проверку обстоятельств массовой гибели дельфинов в Анапе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с гибелью дельфинов на берегу Черного моря в Анапе, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Краснодарского края.

Останки морских животных направили на исследование, чтобы установить причины произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее местные телеграм-каналы опубликовали фотографии и видео с погибшими дельфинами. Отмечается, что за последние несколько недель местные жители нашли несколько десятков погибших дельфинов.

Директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей рассказала ТАСС, что зафиксировано резкое увеличение фактов гибели дельфинов. Она также отметила, что на побережье обнаружили множество уже разложившихся тел дельфинов, что может говорить о давности их гибели.

Ранее в Евпатории полностью сгорел зоопарк с экзотическими животными "Тропикпарк". Инцидент произошел в ночь на 16 апреля в зоопарке, расположенном в центре города в детском парке аттракционов. Огонь охватил всю территорию, которая составила более 625 квадратных метров.

Ликвидация возгорания была осложнена из-за высокой горючей нагрузки, так как в вольерах было сено, которое лишь усиливало распространение огня. В результате происшествия произошло обрушение конструкций. Сотрудники МЧС смогли спасти только женщину и двух медведей.