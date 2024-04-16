В Евпатории сгорел экзотариум с сотнями видов животных

В Евпатории полностью сгорел зоопарк с экзотическими животными "Тропикпарк". Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 16 апреля в зоопарке, расположенном в центре города в детском парке аттракционов. Огонь охватил всю территорию, которая составила более 625 квадратных метров.

Ликвидация возгорания была осложнена из-за высокой горючей нагрузки, так как в вольерах было сено, которое лишь усиливало распространение огня. В результате происшествия произошло обрушение конструкций. Сотрудники МЧС смогли спасти только женщину и двух медведей.

"С огнем боролись 20 человек и 6 единиц техники. Сейчас на месте работают дознаватели ведомства", – добавили спасатели.

В экзотариуме изданию "Подъем" уточнили, что никто из сотрудников зоопарка не пострадал. Однако, как заявили в "Тропикпарке", животных не удалось спасти. Всего же в вольерах находилось более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц.

Ранее стало известно, что ручная кенгуру по имени Гранди погибла в зоопарке Белгородской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. По информации представителей зоопарка, животное не успело спрятаться от кассетных осколков, так как находилось на улице. В пресс-службе уточнили, что никто из сотрудников зоопарка не пострадал.

