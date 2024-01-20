На Сахалине ликвидировали пожар в приюте для животных

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание, которое произошло в приюте для животных в Южно-Сахалинске, полностью устранен. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

В результате сотрудники ведомства смогли эвакуировать 304 собаки и 55 кошек, однако одну кошку не удалось спасти.

Утром 20 января стало известно, что приют для животных "Пес и кот" загорелся в Южно-Сахалинске. В МЧС сообщили, что огонь распространился на площади 800 квадратных метров. В мэрии уточнили, что возгорание произошло в северных рядах вольеров.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, в свою очередь, поручил региональным специалистам агентства по ветеринарии осмотреть всех животных и при необходимости оказать им помощь. Он также заявил, что часть останется в уцелевших вольерах, а другая часть будет находиться в городском приюте.



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