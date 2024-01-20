На Сахалине загорелся приют для животных

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Приют для животных "Пес и кот" загорелся в Южно-Сахалинске. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило пожарно-спасательному гарнизону 20 января в 16:21 (08:21 по московскому времени). В МЧС сообщили, что огонь распространился на площади 800 квадратных метров.

При этом уже к 17:25 (09:25 по московскому времени) появилась информация о локализации пожара. Сейчас в полной ликвидации возгорания задействованы 24 человека и 8 единиц техники.

В телеграм-канале администрации областного центра добавили, что контролируют ход тушения пожара.

Также в мэрии уточнили, что возгорание произошло в северных рядах вольеров, оттуда уже эвакуировали около 200 собак и 300 кошек.

"При необходимости будет предоставлена бригада отловщиков, а также рассмотрена возможность временного размещения животных в муниципальном приюте", – подчеркнули в пресс-службе.

На месте уже работают вице-мэр Алексей Римша и специалисты управления мониторинга городского хозяйства, которые контролируют ситуацию с безнадзорными животными.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, в свою очередь, поручил региональным специалистам агентства по ветеринарии осмотреть всех животных и при необходимости оказать им помощь.

"Животных на улице не бросят – часть останется в уцелевших вольерах, часть разместят в городском приюте, – сообщил он в своем телеграм-канале.

Ранее в Махачкале загорелась крыша двух многоэтажных домов в результате замыкания линии электропередачи. На данный момент огнеборцы уже локализовали возгорание. Пожарные эвакуировали 65 жильцов дома.

На месте происшествия работают 78 специалистов и 21 единиц техники, добавили в ведомстве. Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров.



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