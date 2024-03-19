Кенгуру Гранди погибла в Белгородском зоопарке при обстреле ВСУ

Фото: телеграм-канал "Белгородский зоопарк"

Ручная кенгуру по имени Гранди погибла в зоопарке Белгородской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

По информации представителей зоопарка, животное не успело спрятаться от кассетных осколков, так как находилось на улице. При этом повреждения были обнаружены и на самом вольере кенгуру и на экзотариуме. В пресс-службе уточнили, что никто из сотрудников зоопарка не пострадал.

"Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие. Мы тебя никогда не забудем, милая. Когда этот кошмар наяву закончится, Гранди, мы посадим в нашем лесу самый вкусный виноград в честь тебя" – сказано в сообщении.

В зоопарке напомнили, что Гранди прибыла в Белгород из Санкт-Петербурга осенью 2019 года и очаровала всех своим дружелюбием и бесстрашием. Как рассказали в пресс-службе, кенгуру с интересом подходила знакомиться, давала себя погладить и любила, когда ее кормят из рук.

В 2022 году у Гранди появилось первое потомство, поэтому сейчас, когда у кенгуру обычно сезон деторождения, сотрудники зоопарка надеются, что в сумке у погибшей не окажется малыша.

"Мы очень надеялись, ждали прибавления. А вместо этого мы навсегда потеряли нашу трогательную девочку. Вскрытие ещё не проводили, все разбираются с последствиями обстрела", – заключили в пресс-службе.

Ранее три человека пострадали в результате атаки на Белгородский район со стороны украинских военных. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, у 14-летнего подростка зафиксирована частичная ампутация верхней конечности, ранения груди и левой нижней конечности. Также у матери мальчика обнаружены ранения в области шеи, брюшной полости и нижних конечностей.

При этом осколочные ранения верхних и нижних конечностей получила женщина, которая в момент атаки была на улице. Как утверждает Гладков, мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу, а двух женщин в тяжелом состоянии – в городскую больницу № 2.

