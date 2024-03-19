Фото: телеграм-канал "Подслушано Брянск"

Три человека пострадали в результате атаки на Белгородский район со стороны украинских военных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Так, из-за попадания осколков в частный жилой дом в поселке Разумное пострадали двое: у 14-летнего подростка зафиксирована частичная ампутация верхней конечности, а также осколочные ранения груди и левой нижней конечности. Мать мальчика получила осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Кроме того, осколочные ранения верхних и нижних конечностей обнаружили у женщины, которая в момент атаки была на улице.

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По словам главы региона, мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу, а двух женщин в тяжелом состоянии – в городскую больницу № 2.

"В поселке Разумное различные повреждения получили 10 частных жилых домовладений, несколько квартир в 5 МКД, в зданиях школы и детского сада выбиты окна, также повреждено 13 автомобилей, 3 из которых сгорели", – сказано в сообщении.

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Сейчас на местах задействованы оперативные службы, которые выясняют сведения о разрушениях и пострадавших.

Ранее силы ПВО РФ ликвидировали беспилотник ВСУ в Белгородской области. В Минобороны РФ уточнили, что попытка вражеской атаки с помощью БПЛА самолетного типа была пресечена 19 марта около 08:45 по московскому времени.

При этом в ночь на 19 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району. По предварительной информации, пострадавших не зафиксировано. Однако в результате произошедшего оказались повреждены кровли двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения, уточнил Гладков.

