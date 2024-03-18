18 марта, 22:37Происшествия
ПВО сбила восемь воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", – информировал глава региона.
По его данным, в Белгороде в результате произошедшего оказались повреждены кровли двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения. Более того, повреждения получил автомобиль.
В селе Нижний Ольшанец Белгородского района выявили повреждение кровли частного дома, в селе Севрюково пострадал легковой автомобиль. Из-за атаки беспилотников жители населенных пунктов Разумное и Крутой Лог остались без электроснабжения.
На местах ЧП работают оперативные службы. Обход территорий продолжается, заключил Гладков.
Ранее в селе Введенская Готня Белгородской области обнаружили взрывоопасный предмет. В связи с этим жителей населенного пункта решили эвакуировать в Ракитное. Оставленные дома будут охранять бойцы муниципального отряда самообороны.
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