19 марта, 10:03Происшествия
Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали беспилотник ВСУ в Белгородской области. Российское министерство обороны рассказало о происшествии в своем телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что попытка вражеской атаки с помощью БПЛА самолетного типа была пресечена 19 марта около 08:45 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в публикации.
Ранее сообщалось об уничтожении двух дронов противника над Белгородской и Воронежской областями.
До этого система ПВО сбила восемь воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате произошедшего оказались повреждены кровли двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения.
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