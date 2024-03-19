Украинские БПЛА уничтожены над Белгородской и Воронежской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО России уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Воронежской областями. Об этом Минобороны России сообщило в телеграм-канале.

"Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа", – указано в сообщении.

Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области. Еще один украинский БПЛА был перехвачен над территорией Воронежской области.

Ранее сообщалось, что расчеты переносного зенитного ракетного комплекса "Верба" подразделения группировки войск прикрытия государственной границы РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в Сумской области.

До этого в селе Введенская Готня Белгородской области обнаружили взрывоопасный предмет. В связи с этим жителей населенного пункта решили эвакуировать в Ракитное. Оставленные дома будут охранять бойцы муниципального отряда самообороны.

