Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Расчеты переносного зенитного ракетного комплекса "Верба" подразделения группировки войск прикрытия государственной границы РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в Сумской области. Он направлялся к селу Козинка Белгородской области, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские силы сбили воздушное судно ВСУ в районе населенного пункта Лукашовка.

Днем 17 марта российские силы пресекли все атаки и попытки проникновения украинских ДРГ на приграничную российскую территорию на белгородском направлении. Как уточняло МО РФ, ВС РФ ликвидировали до 65 бойцов украинской армии, а также боевую машину РСЗО Vampire.

Позже Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО РФ сбили еще семь БПЛА над территорией Белгородской области. Очередная попытка Киева совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа на объекты на территории РФ была пресечена около 14:30.

Ранее МИД РФ заявил, что Киев нарастил количество террористических атак по гражданским объектам российской стороны из-за выборов президента. Удары ВСУ нацелены на то, чтобы попросить у западных стран еще больше поставок вооружения и финансовой поддержки, указали в министерстве.



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