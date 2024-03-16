Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся атаке со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Грайворонский городской округ Белгородской области вновь подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Грайвороне в результате прилета снарядов загорелись два частных жилых домовладения и три автомобиля. Очаги возгорания были оперативно ликвидированы", – сообщил он.

По словам губернатора, обошлось без пострадавших. Из-за атаки со стороны украинских сил были повреждены социальные объекты и частные домовладения.

Порядка 10 населенных пунктов округа из-за обстрелов остаются на данный момент без электричества. Аварийные бригады продолжают устранять последствия, чтобы подать в дома жителей электричество как можно скорее, подчеркнул Гладков.

Ранее Гладков заявил, что в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск погибли Два человека и трое пострадали.

До этого в Минобороны России сообщили, что средства ПВО РФ отразили украинскую атаку по территории России, сбив 8 беспилотников, реактивный снаряд системы РСЗО Vampire и ракету "Точка-У".